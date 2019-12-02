Rum Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesinde tatbikatlar için daha fazla ödenek ayırdı

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Savunma Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinde, tatbikatlar için daha fazla ödenek ayrıldığını söyledi.



Fileleftheros gazetesine röportaj veren Angelidis, tatbikatların Rum Yönetimi ve Rum Milli Muhafız Ordusu’na büyük fayda sağladığını ve diğer ülkelerle yapılan ortak tatbikatların da, savaşma yeteneğini geliştirdiğini belirtti.

Habere göre Angelidis, İsrail ile geçtiğimiz günlerde yapılan ortak tatbikatla ilgili bilgi de vererek, tatbikata yaklaşık bin 200 kişinin katıldığını ve Güney Kıbrıs olgularına göre bu rakamın “devasa” olduğunu ifade etti.