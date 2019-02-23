Rum Yönetimi resmi törenler için yer ve sembol arıyor

Rum Yönetimi’nin, resmi tören ve etkinlikler için, yer ve devleti simgeleyecek bir sembol aradığı belirtildi.

Politis gazetesi “Devlet Anıtı İçin Düşünceler, Resmi Törenler-Etkinlikler İçin Yer ve Sembol Aranıyor” başlıklı haberinde, Başpiskopos Makarios’un, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ilk başkanı olduğunu, devletin de ona karşı uygun bir değer verdiğini ancak devletin simgesini teşkil etmediği düşüncesinin bulunduğunu yazdı.

Gazete bu nedenden dolayı hükümetin, devlet törenlerinde ayrıca yabancı yetkililerin ziyareti sırasında (törende şeref kıtası olarak) hazır bulunması için “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin referans noktasını teşkil edebilecek bir anıtın inşa edilmesi düşüncesini incelediğini belirtti.

Gazete şimdiye kadar ise Rum Başkanlık Sarayı’ndaki Makarios anıtı önünde hazır bulunulduğunu yazdı.

Rum Bakanları Kurulu’nun konuyu incelediğini yazan gazete amacın, Kıbrıs halkının bütününü (Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları) ifade edebilecek bir anıtın inşa edilmesi olduğun belirtti. Gazete, anıt için Güney Lefkoşa’da yer arandığını yazdı.