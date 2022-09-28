Rus doğalgaz hatlarındaki sızıntıların yakınında peş peşe patlama

SNSN öğretim görevlisi Björn Lund, ülkenin devlet televizyonu SVT’ye, pazartesi günü gaz ağının bulunduğu bölgede 2,3 büyüklüğünde hissedilebilir depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini belirtti.

Lund, “İlk patlamanın Danimarka’nın Bornholm adasının güneydoğusunda erken saatlerdeydi. O geceki ikinci ve daha güçlü patlama, adanın kuzeydoğusundaydı. Sarsıntıların nedeni ise hiç şüphe yok ki bölgede meydana gelen 2 büyük patlamadan kaynaklanıyor.” ifadelerini kullandı.

Genellikle su altında meydana gelen patlamalar hakkında bilgi alabildiklerini kaydeden Lund, “Bu patlamada herhangi bir bilgi alamadık. Patlamanın nasıl olmuş olabileceği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

DANİMARKA VE İSVEÇ’TEN AÇIKLAMA

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi’nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında gaz sızıntılarının, kasıtlı bir eylemden kaynaklandığını söyledi. Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin bunun kasıtlı bir eylem olduğunu belirttiğini ve gaz sızıntılarının kaza sonucu meydana gelmediğine inandıklarını aktardı.

Olayı ciddiye aldıklarını vurgulayan Frederiksen, Danimarka’ya yönelik herhangi bir askeri tehdidin olmadığını ifade etti. Enerji Bakanı Dan Jorgensen de gaz sızıntıların kaza nedeniyle olmadığını, patlamalar sonucu meydana geldiğini aktardı.

İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson da bölgede meydana gelen ilk patlamanın üç ayrı sızıntıya neden olduğunu söyledi. Andersson, “Muhtemelen bu kasıtlı bir sabotaj. Hükümet olarak durumu çok ciddiye alıyor ve ortaklarımızla birlikte bilgi toplamaya devam ediyoruz.” dedi.

AB KOMİSYONU BAŞKANI: KARŞILIK VERİLECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının soruşturulması gerektiğini, enerji altyapısını bozan kasıtlı eylemlerin en güçlü karşılığı bulacağını belirtti.

Von der Leyen, Baltık Denizinde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntıları sonrasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmesi hakkında sosyal medyadan bilgi veren von der Leyen, boru hatlarına yönelik sabotaj eylemini değerlendirdiklerini aktardı. Von der Leyen, “Şimdi olayların soruşturulması, açıklığa kavuşturulması ve nedeninin ortaya çıkarılması azami önem arz ediyor. Aktif Avrupa enerji altyapısını bozmaya yönelik kasıtlı herhangi bir eylem kabul edilemez ve mümkün olan en kuvvetli karşılığa sebep olacaktır.” ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsveç İstihbarat Teşkilatı da (SEPO), sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi’nde, Rusya’dan Avrupa’ya giden bir boru hattında üç sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini “göz ardı edemeyeceğini” bildirmişti.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka’nın Bornholm adasının güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş, “Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz.” demişti.