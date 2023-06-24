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Rus paralı asker grubu Wagner'in sahibi Prigozhin hakkında 'silahlı isyan soruşturması' açıldı

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Wagner'i yöneten Prigozhin yaptığı çağrıda 'bu bir darbe değil' dedi.
Rus paralı asker grubu Wagner'in sahibi Prigozhin hakkında 'silahlı isyan soruşturması' açıldı

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in sahibi Yevgeny Prigozhin'e 'Savunma Bakanı'nı darbeyle görevden alma suçlaması' yöneltildi ve hakkında cezai soruşturma başlatıldı.

Prigozhin, cumartesi erken saatlerde yaptığı açıklamada, güçlerinin Rostov-on-Don'a ulaştıklarını söyledi. Herhangi bir direnişle karşılaşmadıklarını belirten Prigozhin, Rus Savunma Bakanı Şoygu'yu devirmek için kendisine bağlı askerlerin Ukrayna'dan Rusya'ya doğru harekete geçtiğini teyit etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görüldü.

Ukrayna'da devam eden savaşta Rus ordusuna zaman zaman sert eleştiriler yönelten Yevgeny Prigozhin, cuma günü geç saatlerde yaptığı ilk açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu, Wagner'in Ukrayna'daki kamplarına roket saldırısı emri vermekle suçladı. 

Prigozhin, söz konusu saldırılarda 2 bin savaşçısının öldüğünü ileri sürdü.

Yevgeny Prigozhin, Mart ayında yaptığı bu konuşmasında Zelensky'den Ukrayna güçlerini Bahmut'tan çekmesi çağrısında bulunmuştu.AP

Prigozhin, kendisine bağlı askerlerin Şoygu'yu cezalandırmak için harekete geçeceğini söyledi ve Rus ordusunu direniş göstermemeye çağırdı. Prigozhin ayrıca, bunun 'bir darbe olmadığını' belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı Prigozhin'in iddialarını reddederken, Ulusal Terörle Mücadele Komitesi de Prigozhin hakkında 'askeri darbe çağrısı yapmak suçlamasıyla' kriminal inceleme başlattığını açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in durum hakkında bilgilendirildiğini ve "gerekli tüm önlemlerin alındığını" söyledi.

Prigozhin, aylardır Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üst düzey Rus General Valery Gerasimov'u açıkça 'beceriksizlikle' ve savaşçılarına 'mühimmat vermemekle' suçluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, tüm güvenlik şirketlerinin 1 Temmuz'dan önce sözleşme imzalamasını istemiş ancak Savunma Bakanlığı ile anlaşmazlığı yıllar öncesine dayanan Prigozhin buna uymayı reddetmişti.

Prigozhin, cuma akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı ile uzlaşmaya hazır olduğunu ancak "bizi haince kandırdı" dedi.

"Bugün kamplarımıza bir roket saldırısı düzenlediler ve çok sayıda yoldaşımız öldü" diyen Prigozhin, Şoygu'nun Wagner'e yönelik saldırıyı yönetmek üzere güneydeki Rostov-on-Don kentinde bulunan Rus askeri karargahına bizzat gittiğini ve ardından "korkakça" kaçtığını iddia etti.

Prigozhin konuşmasında Şoygu'yu kastederek "Bu pislik durdurulacak" dedi.

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