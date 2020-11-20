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Rus pilotlar gökyüzüne penis çizdi

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Rusya’da gökyüzüne penis çizen uçağın pilotlarına soruşturma açıldı.
Rus pilotlar gökyüzüne penis çizdi

Rus havayolu şirketi Pobeda’ya ait uçağın, 11 Kasım’da Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan Koltsovo’ya uçtuğu sırada yolculuğun üçte birini tamamlamışken rotadan çıktığı görülüyor.

Uçuş takip verilerini gösteren Flightware’da uçağın belirli hareketler yaparak gökyüzünde penis çizdiği görülüyor.

Planlanandan 22 dakika sonra havalimanına iniş yapan uçağın iki pilotuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pilotların bu sıradışı rotayı mastürbasyon yaptığı görüntü internete sızınca takımdan uzaklaştırılan Rus milli futbol takımı kaptanı Artem Dzyuba’ya destek çıkmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Ulusal Hava Taşımacılığı Dairesi, kaptanların penis çizmek için yaptığı manevraların herhangi bir güvenlik tehlikesi oluşup oluşmadığını araştıracak.

 

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