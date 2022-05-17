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Rus sınırına dayandılar!

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Donbas bölgesindeki mücadele ise devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Danışmanı Oleksiy Arestoviç, Pazar günü yerel bir televizyona yaptığı konuşmada, Rusya askerlerinin şehrin geri alınmasının ardından Harkov’un güneyindeki Donbas
Rus sınırına dayandılar!

Bununla birlikte batılı uzmanlar, Rusların Ukrayna ordusunu bir kıskaca alma fikrinden vazgeçtiği ve Luhansk’ı tamamen elde etmeye odaklandığını öne sürdü. Son günlerde çatışmaların Izyum çevresinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

 

AZOVSTAL’DA NE OLACAK?

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki yaralıların tahliyesi için Ukrayna ordusuyla anlaşmaya vardık” denildi. Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edilmiş, Ukrayna daha önce Rusya’ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal’dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

UKRAYNA BİR KÖPRÜYÜ DAHA HAVAYA UÇURDU!

Geçtiğimiz hafta ülkenin kuzeydoğusundaki bir dizi köprüyü patlatarak, Rus güçlerinin bir tabur askerini kaybetmesine neden olan Ukrayna birlikleri, bu kez de bir demiryolu köprüsünü havaya uçurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herasçenko’nun, sosyal medya hesabında paylaştığı drone görüntülerinde, Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin ilerleyişini durdurmak amacıyla Luhansk Bölgesi’ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurduğu görülüyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna güçleri, Donetsk bölgesindeki Seversky Donets nehri üzerindeki iki duba köprüsünü patlatmış, Ukraynalı kaynaklar en az bir tabur Rus askerinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

 

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