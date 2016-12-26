 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAysel Tuğluk gözaltına alındı

Rus uçağının düşüş nedeni araştırılıyor

» »
Rus uçağının düşüş nedeni araştırılıyor
Rusya Ulaştırma Bakanı 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ‘pilot hatası ya da teknik bir sorundan’ kaynaklandığı üzerinde durulduğunu açıkladı. Uçağın acil yardım sinyali göndermediği bildirildi.

92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının pilot hatası ya da teknik bir sorundan kaynaklandığı üzerinde durulduğunu açıkladı.

Karadeniz'de pazar günü düşen Rus askeri uçağın enkazına ulaşmak için karada ve denizde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Rus makamları da 84 yolcu ve 8 kişilik mürettebatla birlikle 92 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedenine ilişkin de geniş çaplı bir inceleme yürütüyor.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov, pazartesi günü yaptığı açıklamada uçak kazasına "pilot hatası ya da teknik bir arızanın sebep olduğu" üzerinde durulduğunu kaydetti. Uçağın, acil yardım sinyali göndermediği açıklanmıştı. Uzmanlar uçak kazasına "terörist bir saldırının" sebep olmadığı görüşünde.

Arama çalışmaları sürüyor

 kazanın meydana geldiği bölgeye 27 geminin gönderildiğini ve 3 binin üzerinde arama görevlisinin karadan ve denizden çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Acil kurtarma ekiplerinin kıyıdan 1,5 kilometre uzaklıkta uçağa ait parçalar bulduğu ve kurtarma ekiplerinin pazartesi sabahı 11 kişinin cesedine ulaştığı duyuruldu.  

Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi uçak, Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne gitmek üzere Soçi'den havalanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Kızıl Ordu Korosu'ndan 64 müzisyen ve dansçı, dokuz gazeteci de bulunuyordu.

Rus Ordusu, mayıs ayında tanınmış orkestra şefi Valeri Gergiyev ve ekibini, IŞİD'den kurtarılan Palmira antik kentinde konser vermek üzere Suriye'ye göndermişti. Rus basınında, Kızıl Ordu Korosu'nun Halep'te konser vermek üzere gönderilmiş olabileceğine yer veriliyor.

Nowaja Gaseta, diğer müzsiyenleri taşıyan ikinci bir uçağın Hmeymim Üssüne'ne vardığını yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin donanması ABD'nin denizaltısını teslim edecek18 Aralık 2016 Pazar 11:10
  • 'Kuzey Koreli muhalifler eski liderlerin heykellerini havaya uçurmayı planladı'16 Aralık 2016 Cuma 15:27
  • Filipinler lideri Duterte: Şüphelileri bizzat öldürdüm15 Aralık 2016 Perşembe 21:30
  • Şili’yi karıştıran ‘seks oyuncağı’ skandalı15 Aralık 2016 Perşembe 20:30
  • Çin, uzay kapsülü testini tamamladı15 Aralık 2016 Perşembe 15:34
  • Çin'de hava kirliliğinde kırmızı alarm15 Aralık 2016 Perşembe 15:30
  • Venezuela kaçakçılara karşı en büyük parasını tedavülden kaldırıyor12 Aralık 2016 Pazartesi 21:08
  • Çin: Trump'ın açıklamaları endişe verici12 Aralık 2016 Pazartesi 19:40
  • Kuzey Kore, interneti nasıl yönetiyor?11 Aralık 2016 Pazar 20:04
  • Japonya'da demanslı hastalara barkodlu takip09 Aralık 2016 Cuma 20:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti