Rus yolcu uçağı acil iniş yaptığı sırada alev aldı

Moskova-Murmansk seferini yapan Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait yolcu uçağının, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığı, iniş sırasında uçağın alev alarak yanmaya başladığı bildirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Sputnik’e bilgi veren, Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’dan bir kaynak, Moskova-Murmansk seferini yapan Aeroflot’a ait yolcu uçağının, havada yaşanan bir sorun nedeniyle Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaptığını, iniş sırasında uçağın alev alarak yanmaya başladığını belirtti.

Uçak havalandıktan bir süre sonra mürettebatın iletişim sorunu olduğunu bildirerek Şeremetyevo’ya dönüş izni istediğini aktaran kaynak, hava aracının inişini zor hava koşullarında gerçekleştirdiğini ve ancak ikinci denemede inmeyi başardığını kaydetti.