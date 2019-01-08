  • BIST 90.697
  • Altın 226,927
  • Dolar 5,4795
  • Euro 6,2700
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Rusya Ay'a şimdiye kadarki en büyük radyo teleskopunu gönderecek

» »
Rusya, Ay'ın yörüngesine mevcut en büyük radyo teleskopunu göndermeyi planlıyor. Milimetron isimli teleskopla ilgili projenin 2020'l i yılların ortalarında tamamlanması ve teleskopla evrenin daha detaylı fotoğraflarının elde edilmesi bekleniyor.
Rusya Ay'a şimdiye kadarki en büyük radyo teleskopunu gönderecek

Rusya, 2020'li yılların ortalarında Millimetron isimli, mevcut en büyük radyo teleskopu Ay'ın yörüngesine göndermeyi planlıyor. Uzaydaki en büyük teleskoplardan RadioAstron teleskopundan büyük olacak Millimetron, evrenin daha iyi fotoğraflarını sunacak.

 

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nden Vyaçeslav Vdovin'in açıklamasına göre, Millimetron'un çektiği fotoğraflar, öncülü RadioAstron'un çektiklerinden 4 kat daha iyi çözünürlükte olacak.

Teleskop aynı zamanda Ay'ın yüzeyindeki bir araçla birlikte çalışacak, böylelikle oluşacak girişim ölçekli ‘görsel teleskop' 1.5 milyon kilometre kadar uzağı görebilip evrenin en uzak köşelerine erişebilecek.

Millimetron projesinin Teknik Müdürü Aleksey Smirnov da RadioAstron'un Millimetron için bir çalışma numunesi görevi gördüğünü söyledi. Smirnov, yeni teleskopun da 10 metre çapta bir anteninin bulunduğunu, ancak daha etkili bir çalışma frekansı, kriyojenik ayna ve başka özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dev ton balığı 3 milyon dolardan yüksek fiyata satıldı07 Ocak 2019 Pazartesi 19:12
  • Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!07 Ocak 2019 Pazartesi 18:33
  • Malezya Kralı Sultan V. Muhammed tahtını bıraktı06 Ocak 2019 Pazar 17:05
  • Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore'den izlenimler: 'Burada asla ve asla yasak yok'06 Ocak 2019 Pazar 11:03
  • Ay'ın karanlık yüzüne ulaşan Çin'in uzay çalışmalarının dönüm noktaları neler oldu?06 Ocak 2019 Pazar 10:40
  • Ukrayna'da üniversite öğrencisi iki Türk kadın evinde ölü bulundu03 Ocak 2019 Perşembe 21:00
  • Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci ölü bulundu03 Ocak 2019 Perşembe 17:24
  • Magnitogorsk’taki faciada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi02 Ocak 2019 Çarşamba 10:47
  • iPhone için böbreğini satan genç diyalize bağlandı31 Aralık 2018 Pazartesi 15:55
  • Filipinlerin Trump'ı Duterte: Bir hizmetçiye cinsel tacizde bulundum31 Aralık 2018 Pazartesi 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti