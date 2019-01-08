Rusya Ay'a şimdiye kadarki en büyük radyo teleskopunu gönderecek

Rusya, Ay'ın yörüngesine mevcut en büyük radyo teleskopunu göndermeyi planlıyor. Milimetron isimli teleskopla ilgili projenin 2020'l i yılların ortalarında tamamlanması ve teleskopla evrenin daha detaylı fotoğraflarının elde edilmesi bekleniyor.

Rusya, 2020'li yılların ortalarında Millimetron isimli, mevcut en büyük radyo teleskopu Ay'ın yörüngesine göndermeyi planlıyor. Uzaydaki en büyük teleskoplardan RadioAstron teleskopundan büyük olacak Millimetron, evrenin daha iyi fotoğraflarını sunacak.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Bilimler Akademisi Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nden Vyaçeslav Vdovin'in açıklamasına göre, Millimetron'un çektiği fotoğraflar, öncülü RadioAstron'un çektiklerinden 4 kat daha iyi çözünürlükte olacak.

Teleskop aynı zamanda Ay'ın yüzeyindeki bir araçla birlikte çalışacak, böylelikle oluşacak girişim ölçekli ‘görsel teleskop' 1.5 milyon kilometre kadar uzağı görebilip evrenin en uzak köşelerine erişebilecek.

Millimetron projesinin Teknik Müdürü Aleksey Smirnov da RadioAstron'un Millimetron için bir çalışma numunesi görevi gördüğünü söyledi. Smirnov, yeni teleskopun da 10 metre çapta bir anteninin bulunduğunu, ancak daha etkili bir çalışma frekansı, kriyojenik ayna ve başka özelliklere sahip olduğunu ifade etti.