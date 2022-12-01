Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı aktarıldı.

50 UKRAYNALI ASKER SERBEST BIRAKILDI

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Bunların arasında Olenivka’da tutulan ve Mariupol’deki Azovstal Metalürji Fabrikası, Donetks, Luhansk ile Zaporijya bölgelerindeki çatışmalarda esir düşenlerin bulunduğuna işaret eden Yermak, esir değişimi ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak 26 Kasım’da esir takası yapılmıştı.

14,5 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI ÜLKEDEN AYRILDI

Ukrayna Meclisi İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets, Rusya’nın Ukrayna’da savaş başlattığı 24 Şubat’tan itibaren 14,5 milyondan fazla Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Lubinets yaptığı yazılı açıklamada, “24 Şubat’tan sonra 14,5 milyondan fazla Ukraynalı ülkeyi terk etti ve bunlardan en az 11,7 milyonu AB ülkelerine gitti. 7,7 milyon kişi Avrupa’da geçici koruma hizmeti alıcısı olarak kayıtlıdır.” bilgisini verdi.

Lubinets, devam eden savaş nedeniyle 4,7 milyon Ukraynalının da ülke içinde yerlerinden edildiklerini bildirdi.