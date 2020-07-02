  • BIST 116.908
  • Altın 391,579
  • Dolar 6,8488
  • Euro 7,6981
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Rusya koronavirüs için geliştirdiği ilacı ihraç etmeye başladı

» »
Rusya yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" adlı ilacı ihraç etmeye başladı. Belarus, Avifavir alan ilk ülke oldu.
Rusya koronavirüs için geliştirdiği ilacı ihraç etmeye başladı

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" ilacının ihracatına başladı.Avifavir ilacı, ilk olarak Belarus'a ihraç edildi.

Rus doktorlar, söz konusu ilacın koronavirüs hastaları üzerinde oldukça etki oluşturduğunu iddia ediyor. Mayıs ayı sonunda klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlayan Avifavir, Sağlık Bakanlığı'nın tescil belgesini aldı ve Haziran ortasında Rusya'daki hastanelere gönderilmeye başlandı.

KORONAVİRÜSE YÖNELİK TESCİLLİ İLAÇLARDAN BİRİ

Avifavir korona virüs enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kılavuz listesine dahil edilirken, dünya genelinde Covid-19'a karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri oldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriev yaptığı açıklamada, "ABD yetkililerinin önümüzdeki aylarda üretilen Remdesivir ilacının neredeyse yüzde 100'ünü satın alma kararı ve dünya pazarında etkili ilaç sıkıntısı göz önüne alındığında Rusya koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere yardım etmeye ve Avifavir'in dış teslimatlarına başlamaya hazır" dedi.

Dmitriev, "İlaç bir kaç kez daha ucuza mal olurken, tabletlerdeki bırakma şekli uygulamasını basitleştirerek koronavirüs enfeksiyonunun erken aşamalarında tedaviye izin veriyor" şeklinde konuştu.

Şirket geçtiğimiz ayda 100 bin kutu Avifavir üretirken, Temmuz ayından itibaren aylık 300 bin kutu ilaç hazırlanması planlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan'da Menkul Kıymetler Borsasına Silahlı ve El Bombalı Saldırı29 Haziran 2020 Pazartesi 11:11
  • Putin: "Bana 3-4 günde bir koronavirüs testi yapılıyor, hepsinin sonucu negatif"28 Haziran 2020 Pazar 16:55
  • ‘ASEAN beklenmedik kriz döneminde artan işsizliği çözmek üzere gerekli tedbirleri alacak’27 Haziran 2020 Cumartesi 10:11
  • Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem26 Haziran 2020 Cuma 12:50
  • Çin: Yulin Köpek Eti Festivali yasaklansın çağrılarına rağmen kapılarını açtı25 Haziran 2020 Perşembe 17:36
  • Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı25 Haziran 2020 Perşembe 17:26
  • Putin'in 2036 yılına kadar devlet başkanlığı yapabilmesinin önünü açacak referandum süreci başladı25 Haziran 2020 Perşembe 10:43
  • ‘Makak çeteleri’ şehri ele geçirdi: Esnaf maymunların dükkandan düzenli olarak sprey boya ‘çaldığını’ anlatıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 17:40
  • Çin’de evlenecek çiftler için veri tabanı: Partnerin şiddet geçmişi aranabilecek24 Haziran 2020 Çarşamba 17:39
  • Türkmenistan'dan ABD elçiliğine tepki: Covid-19 ile ilgili yalan haber yaymayın24 Haziran 2020 Çarşamba 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti