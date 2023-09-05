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Rusya: Moskova'yı hedef alan insansız hava araçları düşürüldü

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Rusya Savunma Bakanlığı, sabah erken saatlerde Moskova'yı hedef alan en az üç insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.
Rusya: Moskova'yı hedef alan insansız hava araçları düşürüldü

Bakanlık, hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesini çevreleyen Kaluga ve Tver bölgeleri üzerinde iki İHA'yı ve Moskova bölgesinin Istra bölgesi üzerinde başkente daha yakın bir İHA'yı imha ettiğini söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, dronların Moskova'ya saldırı düzenlemeye çalıştığını ve Kremlin'in yaklaşık 65 km kuzeybatısında bulunan Istra bölgesindeki bir tüketici hizmetleri tesisinin hasar gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı başka yerlerde herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Sobyanin, Tver bölgesindeki İHA enkazının Zavidovo köyüne düştüğünü söyledi.

Rus haber ajansları, Salı günü erken saatlerde başkentin çevresindeki dört büyük havalimanından yaklaşık 50 uçuşun iptal edildiğini veya ertelendiğini bildirdi.

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