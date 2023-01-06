Rusya: Ukrayna, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Belarus ise, Rusya ile ortak bölgesel askeri birliklerin savunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, bugün saat 12.00 itibarıyla Ukrayna'da ateşkes uygulamaya başladığını belirten Konaşenkov, “Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü” dedi. Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna’ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna’da bugün saat 12.00’den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti. Kremlin'den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas’taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

BELARUS’TAN ‘ORTAK SAVUNMA’ AÇIKLAMASI

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurdu.

Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Juk, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aldığı karar gereği ekim ayının sonundan bu yana ortak bölgesel güçlerin hazırlık ve koordinasyonunun yürütüldüğünü söyledi.

Askeri birliklerin çok sayıda tatbikat yaptığını belirten Juk, “Bugün, bölgesel askeri birliklerin Rusya-Belarus Birlik Devleti’ni savunmaya hazır olduğu söylenebilir” ifadesini kullandı. Farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini kaydeden Juk, Belarus topraklarında ortak uçuş taktik tatbikatı yapılacağını, yıl sonunda da Rusya ve Belarus ordusunun Kalkan-2023 Tatbikatı’nı gerçekleştireceğini dile getirdi.