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Rusya: Ukrayna Moskova’ya drone saldırısı düzenledi

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Rusya, başkent Moskova’da iki binaya düzenlenen drone saldırısından Ukrayna’yı sorumlu tuttu.
Rusya: Ukrayna Moskova’ya drone saldırısı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, drone saldırısının püskürtüldüğü söylendi ve can kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Devlete ait Tass haber ajansı, bir insansız hava aracının Savunma Bakanlığı yakınlarına düştüğünü aktardı.

Saldırıyla ilgili Kiev’den henüz bir açıklama gelmedi.

Rus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’daki duyurusunda, “Kiev rejimi iki drone kullanarak Moskova’ya terörist saldırı girişiminde bulundu” ifadeleri yer aldı. Bakanlık saldırının “engellendiğini” ileri sürdü.

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