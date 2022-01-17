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Rusya, Ukrayna Sınırına Balistik Füze Ve Keskin Nişancılar Gönderdi

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Rusya, Ukrayna Sınırına Balistik Füze Ve Keskin Nişancılar Gönderdi
Rusya, Ukrayna Sınırına Balistik Füze Ve Keskin Nişancılar Gönderdi

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan gerginlik, NATO ve ABD'nin de devreye girmesi iyice tırmanırken, Rusya’nın sınıra askeri teçhizat taşıdığını gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD ve İngiliz istihbaratı kaynakları, önceki gün, Rusya’nın ‘birkaç gün içinde Ukrayna’ya saldıracağını’ açıklarken, ülkeye girmek için bahane olarak kendi birliklerine saldırabileceğini öne sürmüştü.

Bu iddiaların ardından, Kremlin yönetiminin sınıra balistik füze rampası taşıdığı ortaya çıktı.

Rusya'nın sınıra askeri teçhizat yığdığı görüntüler ortaya çıktı

Rusya’nın sınıra askeri teçhizat yığdığı görüntüler ortaya çıktı

Videolar, İskender-M fırlatıcılarının trenle sınıra götürüldüğünü gösterirken, çatışma bölgesinin yakınında olduğu bildirilen keskin nişancı ekiplerini gösteren başka görüntüler de paylaşıldı.

ALMANYA’YA ÇAĞRIDA BULUNDU

En son Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Avrupa’nın “1945’ten bu yana en kötü savaş” riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı. Melnyk, Ukrayna’nın “kutsal bir meşru müdafaa hakkı” olduğu konusunda ısrarcı olmuştu. Öte yandan Melnyk, Almanya’ya, Rusya’yı işgalden caydırmak için Ukrayna’ya destek olması konusunda da talepte bulunmuştu.

Canada cites "Russian invasion" to encourage avoiding non-essential trips to Ukraine-nationwide - Worldakkam

Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 37 mil uzaklıktaki Kadamovsky eğitim sahasında 100 askerin yer aldığı keskin nişancı ile tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Rus özel kuvvetleri, Tambov bölgesinde Arbalet-2 ve Malva güdümlü paraşüt sistemlerini kullanarak tatbikatlar gerçekleştirdi. Sınırdaki güçlerin tank eğitimi ve güdümlü fize eğitimi aldığı da açıklandı.

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