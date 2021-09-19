Rusya'da 3 günlük seçimde oy verme işlemi sona erdi: Katılım yüzde 40'ta kaldı

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için 17 Eylül'de başlayan oy verme işlemi sona erdi.

Rusya'nın seçim komisyonuna göre, katılım yüzde 40'ta kaldı. Ülkedeki yetkililerin seçim öncesinde "yabancı ajan" olarak nitelendirdiği bağımsız seçim gözlemcisi Golos, 4 bin civarında oylama ihlali raporunu kaydetti.

Seçimlerin üç güne yayılması "toplu oylama sahtekarlığı fırsatları sunduğu" gerekçesiyle eleştirildi. Rus sosyal medyasında, askerlerin sandık merkezlerinde devriye gezdiği haberleri paylaşıldı.

Seçim öncesinde Rus muhalif Aleksey Navalny’a ait bütün organizasyonlar, önce ‘yabancı ajan’ statüsüne alınmış, daha sonra mahkeme kararı ile kapatılmıştı.

Seçimlerde Devlet Duması’nda 450 sandalye için 14 parti yarışırken yüzde 5 barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma’da sandalye sahibi olabilecek.

Her 5 yılda bir yapılan Duma seçimlerinde 450 milletvekilliği için 225 aday parti listesinden, 225 aday ise bağımsız olarak seçilecek. Bağımsız adayların büyük çoğunluğu partilerin belirlediği isimlerden oluşuyor.

Oylama işlemi Türkiye saatiyle 20:00'da sona erdi.

Putin'in partisinin oy oranı düşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya'nın seçimleri önde tamamlaması bekleniyor.

Devlet kontrolündeki VTsIOM tarafından yapılan anketler, Rusların yüzde 30'dan daha azının partiye oy vermeyi planladığını gösterdi.

68 yaşındaki Putin, popülerliğini korurken, Birleşik Rusya, yıllarca süren ekonomik durgunluğun ardından yaşam standartlarının düşmesiyle halk desteğinde azalma yaşıyor.

Ancak iktidar partisinin alt mecliste üçte iki çoğunluğu elinde tutması bekleniyor. Parti, böylece yasal değişiklikleri direnç göstermeden geçirebilecek.

Federatif bölgelerin parlamentolarında seçim

Rusya'da ülke genelinde ve yurt dışında 110 milyon seçmen bulunuyor. Moskova dahil ülkede 7 bölgede uzaktan elektronik oylama yapılacak. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçimlere gözlemci göndermeyi reddetmişti.

Aralarında Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçimler, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimleri ve 5 şehirde de yerel seçimler yapıldı.

Muhalefetin adaylarına engelleme

Ülkedeki seçimler muhalefet tarafından eleştiriliyor. Seçimlere değişik gerekçelerle aşırıcılık ile ilgili yasada yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi sayıda muhalif ve bağımsız adayların katılmasının engellendiği iddiasında bulunuyor. Muhaliflerin seçimlerden sonra ülke genelinde eylemler başlatabileceği de değerlendiriliyor.

Navalny’nin ekibi tarafından geliştirilen uygulama kaldırıldı

Bir süre önce Rus muhalif Navalny ve ekibi tarafından geliştirilen Navalny uygulaması içerisinde bulunan “Akıllı Oylama” sistemi, seçimlerde Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinin rakiplerinin desteklenmesini organize etmeyi amaçlıyordu.

Rusya’da yetkililerin uyarılarının ardından, Apple ve Google şirketleri, telefonlardaki uygulama dükkanlarından Rus muhalif Aleksey Navalnıy ve ekibinin seçimlere yönelik geliştirdiği “Navalny” adlı uygulamayı kaldırdı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Navalny uygulaması üzerinden “Akıllı Oylama” adlı sisteme erişim sağlandığı gerekçesiyle Apple ve Google’ın söz konusu uygulamayı dükkanlarından kaldırmaması halinde şirketlerin “ağır cezalara” karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Apple ve Google’ın Rusya temsilcileri, dün Federasyon Konseyinin Seçimlere Müdahale Komitesi’nde düzenlenen toplantıya katılmışlardı.

Ülkede bir mahkemenin 5 Eylül’de aldığı kararla da, Google ve Yandex arama motorlarında yapılan aramalarda “akıllı oylama” başlığının arama önerilerinde çıkması yasaklanmıştı.

Rusya yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da da seçim yapıldı

Öte yandan 2014’te Rusya’nın Ukrayna’dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol’da da seçimler yapıldı. Ukrayna yönetimi ise Rusya’nın Kırım’da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz ediyor.