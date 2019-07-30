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Rusya’da ayı, balık fabrikası çalışanlarını böyle korkuttu (Video)

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Rusya’nın doğusundaki Sahalin bölgesinin Oha şehrinde bir ayı, balık fabrikasına girerek içindeki çalışanları korkuttu.
Rusya’da ayı, balık fabrikası çalışanlarını böyle korkuttu (Video)

Sosyal medyada yayınlanan videoda, işçiler ürünü yükleyiciye yüklerken hayvanın fabrikaya girdiği görülüyor. Ayının balık kokusuna geldiği tahmin ediliyor.

Vahşi hayvan, insanları görür görmez tekrar çıkışa yöneldi. Fabrika çalışanlarının da şaşkın bir şekilde birkaç saniye ayıya baktığı görülüyor. Birkaç saniye sonra kendine gelen işçiler kaçarak dağılıyor.

 

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