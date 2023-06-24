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Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzasıyla, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasa yürürlüğe girdi.
Rusya'da darbe krizi derinleşiyor: Vlademir Putin'den sıkıyönetim kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzasıyla, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasa yürürlüğe girdi.

Rusya'da darbe krizi büyüyor.

Wagner, Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti.

Rostov'da konuşlanan Wagner paralı asker grubu, başkanı Yevgeniy Pirigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasıyla ilerlemeye baladı.

Başkentte ise önlemler artırılıyor.

Şehrin önemli noktalarına zırhlı araçları konuşlandırılırken hukuki açıdan da önlem alınıyor.

Bu kapsamda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasayı imzaladı.

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