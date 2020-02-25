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Rusya’da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuyakaldı

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Rusya’da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuyakaldı
Rusya’da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuyakaldı

Rusya’da teknoloji dersi öğretmeni, alkollü bir şekilde sınıfa girince işinden oldu. Öğrencilerin kaydettiği görüntüde, alkollü öğretmenin masanın üzerinde oturduğu ve dengesini kaybederek düşüp uyuduğu görüldü. Öğretmen görevden alındı.

Olay, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, 12 Şubat’ta meydana geldi. Teknoloji öğretmeni sınıfa alkollü bir şekilde girdi. Oturduğu masanın üzerinde öğrencilere bir şeyler söyleyen öğretmen, dengesini kaybederek sırt üstü masadan düşerek uyumaya başladı. O anlar öğrenciler tarafından kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan okul müdürü Zulfiya Gilyazova, “2017 yılından bu yana görev yapıyordu. Öğrenciler de kendisini çok seviyordu. Olaydan sonra bize hasta olduğunu söylemişti. Belki de ailevi problemleri vardı, bize açıklamadı. Daha önce onu böyle görmemiştik” dedi.

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