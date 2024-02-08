  • BIST 8949.79
  • Altın 1999.464
  • Dolar 30.5979
  • Euro 33.0307
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Putin dahil 4 aday yarışacak

» »
Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil 4 aday yarışacak.
Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Putin dahil 4 aday yarışacak

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, ülkede mart ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi gündemiyle toplandı.

Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, toplantıda yaptığı açıklamada, seçim yarışına 4 adayın katılacağını açıkladı.

Buna göre, devlet başkanı koltuğu için mevcut Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışacak.

Toplantıda, savaşa karşı çıkan Sivil İnisiyatif Partisi (Grajdanskaya İnitsiyativa) adayı Boris Nadejdin'in yanı sıra Rusya Komünistleri Partisi adayı Sergey Malenkoviç, siyasetçi Anatoliy Bataşev, Rus bloger Rada Russkih'in adaylığı, merkeze sundukları imzalarda hata tespit edilmesi gerekçesiyle reddedildi.

Devlet başkanlığı seçimi

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yandex'in Rusya'daki varlıkları 5 milyar dolara satılıyor06 Şubat 2024 Salı 14:34
  • Azerbaycan, cumhurbaşkanı seçimine hazırlanıyor05 Şubat 2024 Pazartesi 18:37
  • Kazakistan'da hükümet istifa etti05 Şubat 2024 Pazartesi 15:01
  • Rus kozmonot uzayda en fazla süre geçirme rekorunu kırdı05 Şubat 2024 Pazartesi 11:08
  • Adalet Divanı'ndan Ukrayna kararı: Soykırım iddiasında yargı yetkimiz var03 Şubat 2024 Cumartesi 11:11
  • Ermenistan, Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmen üye oldu01 Şubat 2024 Perşembe 10:43
  • Japonya'da yine uçak kazası01 Şubat 2024 Perşembe 10:20
  • Hindistan'da 718 kar leoparının yaşadığı tahmin ediliyor31 Ocak 2024 Çarşamba 22:32
  • Rusya: 195 Rus askeri ve 195 Ukraynalı asker takas edildi31 Ocak 2024 Çarşamba 20:29
  • Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi, yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı31 Ocak 2024 Çarşamba 13:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti