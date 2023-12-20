Rusya'dan Google'a 51 milyon dolarlık ceza

Rusya, Ukrayna savaşındaki eylemleriyle ilgili yanlış bilgi içeren görüntüleri kaldırmadığı gerekçesiyle popüler arama motoru Google'a 51 milyon dolarlık ceza verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Rus ordusu Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili dezenformasyon içerdiği belirtilen görüntüleri kaldırmadığı gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble yani yaklaşık 51 milyon dolarlık para cezası verdi.

GEÇTİĞİMİZ AY TEKRAR PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Kasım ayında, Rus kullanıcılarının verilerini Rusya'daki sunucularda saklamayı reddettiği için Google'a 15 milyon ruble yani yaklaşık 164 bin dolarlık para cezası verilmişti.

Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.