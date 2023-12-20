  • BIST 7662.85
  • Altın 1905.616
  • Dolar 29.1248
  • Euro 31.8895
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Rusya'dan Google'a 51 milyon dolarlık ceza

» »
Rusya, Ukrayna savaşındaki eylemleriyle ilgili yanlış bilgi içeren görüntüleri kaldırmadığı gerekçesiyle popüler arama motoru Google'a 51 milyon dolarlık ceza verdi.
Rusya'dan Google'a 51 milyon dolarlık ceza

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Rus ordusu Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili dezenformasyon içerdiği belirtilen görüntüleri kaldırmadığı gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble yani yaklaşık 51 milyon dolarlık para cezası verdi.

GEÇTİĞİMİZ AY TEKRAR PARA CEZASI VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz Kasım ayında, Rus kullanıcılarının verilerini Rusya'daki sunucularda saklamayı reddettiği için Google'a 15 milyon ruble yani yaklaşık 164 bin dolarlık para cezası verilmişti.

Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’ın güneyinde kar fırtınası nedeniyle acil durum ilan edildi15 Aralık 2023 Cuma 19:03
  • Kırgızistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi13 Aralık 2023 Çarşamba 13:43
  • Airbus'a göre Çin, 2042'de "dünyanın en büyük sivil havacılık pazarı" haline gelecek13 Aralık 2023 Çarşamba 13:42
  • Rusya'da cezaevindeki muhalif lider Navalny'den altı gündür haber alınamıyor12 Aralık 2023 Salı 20:39
  • Beyrut Uluslararası Havalimanı'nı su bastı12 Aralık 2023 Salı 15:05
  • Putin adaylığını seçim komisyonuna bildirdi11 Aralık 2023 Pazartesi 21:10
  • Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze saldırısı11 Aralık 2023 Pazartesi 18:07
  • Başka seçenek yok': Rusya lideri Putin başkanlığa yeniden aday oldu08 Aralık 2023 Cuma 20:09
  • Rusya: NATO ile 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi var08 Aralık 2023 Cuma 14:01
  • Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu yeşil bölge roketlerle hedef alındı08 Aralık 2023 Cuma 13:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti