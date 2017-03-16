Rutte kazandı, Avrupa rahatladı!

Hollanda genel seçimlerinde sandıktan Başbakan Mark Rutte'nin partisi zaferle çıktı. Aşırı sağcı Geert Wilders'in partisinin oy oranının tahminlerin altında kalması Avrupa'yı rahatlattı.

Hollanda'da dün yapılan genel seçimlerde Başbakan Mark Rutte'nin zaferi ve aşırı sağcı Geert Wilders'in partisinin oy oranının tahminlerin altında kalması Avrupa'yı rahatlattı. Hollanda'da oyların yüzde 93'ünün sayıldığı ve Başbakan Rutte'nin Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) 150 üyeli mecliste 33 sandalye ile oyların yüzde 21.2'sini aldığı bildiriliyor.

AB'den çıkılmasını savunan, İslam ve göçmen karşıtı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi'nin (PVV) seçimde birinci parti olarak Avrupa sağ popülistlerini daha da güçlendirmesinden endişe ediliyordu. Wilders'in partisinin 15 olan sandalye sayısını 20'ye yükselttiği ve oyların 13,1'ini aldığı aktarılıyor.

Hristiyan Demokratların (CDA) yüzde 12,6 ve merkezdeki sol liberal çizgideki Demokratlar 66 (D66)'nın ise yüzde 12,1 oy aldığı bildirildi. 2012 seçimlerinde yüzde 75 olan katılım oranı, bu seçimlerde yüzde 81'e yükseldi.

Rutte'nin popülist ve İslam karşıtı Wilders'e karşı zaferi Avrupalı liderler tarafından memnuniyetle karşılandı. Almanya Başbakanı Angela Merkel Rutte'yi telefonla tebrik etti. Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkel'in Rutte'ye "Arkadaş, komşu ve Avrupalı olarak işbirliğine devam etmek için sabırsızlanıyorum" dediğini aktardı.

Merkel'in Almanya seçimlerindeki rakibi Sosyal Demokrat Partili Martin Schulz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "Geert Wilders Hollanda seçimlerini kazanamadı. Rahatladım. Ancak bizim açık ve özgür bir Avrupa için mücadeleye devam etmemiz gerekiyor."

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yayımladığı mesajında Rutte'yi tebrik ederek, Rutte'nin zaferinin aşırı eğilimlere karşı bir zafer olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni Wilders'in uğradığı hezimeti Avrupa yanlıları için bir zafer olarak niteledi. Gentiloni, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı. "Nexit olmayacak. Hollanda'da Avrupa karşıtları seçimi kaybetti."

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü, Juncker'in de Rutte'yi aradığını ve tebrik ettiğini söyledi. Juncker'in "Avrupa için bir oy, aşırılığa karşı bir oydur" dediği bildirildi.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de sosyal medya hesabında Rutte'nin zaferi ile ilgili "Seçimlere yüksek katılım ve Hollanda'da itibarlı merkezin net zaferi diyebiliriz. Herkes için çok cesaret verici" ifadelerini kullandı.