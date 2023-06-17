Sabaha karşı Çatalköy'de feci kaza!

Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

17.06.2023 tarihinde, saat 04.15 sıralarında, Çatalköy’de Deniz Sokak üzerinde, Simge KALYONCU (K-25), 117 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 366 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada anayol durumunda bulunan Uğur Mumcu Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden Salahi DEBRELİ (E-39) yönetimindeki TNH 597 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisi ile TNH 597 plakalı araç yolun solundan dışarıya çıkıp reklam tabelasına çarpıp, tekrardan kontrolsüzce yola girip yolun sağından dışarıya çıkarak kaldırım üzerinde dururken, LL 366 plakalı araç ise yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp bir markete ait park alanı içerisinde, park halinde bulunan MT 715 plakalı araca çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile LL 366 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fırat BURAN (E-19) ve Melis TAT (K-22) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde görmüş oldukları tedavilerinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.