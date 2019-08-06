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Sadece 1 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya çalışıyor

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Balıkesir’de 1979 yılında resmi nikah kıyarak evlenen, 1980 yılında askere gidip geldikten sonra eşinin kimseye haber vermeden kaçarak gittiğini öğrenen Ertan Arabacı, 2 yıl boyunca eşini aramasının ardından 37 yıldır boşanmak için mücadele ediyor.
Sadece 1 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya çalışıyor

Balıkçılıkla geçinen 60 yaşındaki Ertan Arabacı, 1979 yılında Balıkesir'in Manyas İlçesi'ne bağlı Kocagöl Köyü'nde Cemile Arabacı ile resmi nikah kıyarak evlendi. Bu evliliğin ardından Ertan Arabacı 1980 yılının Ağustos ayında askere gitti. 20 aylık askerlik görevinin ardından 1982 yılında köye dönen Arabacı eşinin bir sorunu olmadığı halde kimseye haber vermeden çekip gittiğini öğrendi. Bunun üzerine eşinin ailesi ile görüşen Arabacı onların da yardımını alamayınca olayı jandarmaya bildirdi ve eşinin bulunması için çaba gösterdi.

2 yıl boyunca eşini arayan Arabacı bu sürede eşinin ismini Medine Tombalak olarak değiştirdiğini kendisine sahte kimlik çıkartarak hayatını sürdürdüğü dedikodularını duydu ancak ne jandarma ne de kendisi eşini bulamadı. Boşanmak için mahkemeye başvuran Arabacı, eşi resmi olarak bulunamadığı için ise boşanamadı.

"Devletin bir an önce bulup beni boşamasını istiyorum”

Aradan geçen yılların ardından Ertan Arabacı Adana'nın Yumurtalık ilçesine taşındı ve burada Elif Tik ile dini nikah kıyarak evlendi. Resmi nikah kıyamadıkları için mağdur olduklarını belirten çiftin tek istekleri ölmeden önce resmi nikah kıyarak evliliklerini taçlandırmak.

Devletten yardım istediğini belirten Ertan Arabacı, “Eşim 1982'den bu yana çekti gitti. Arıyoruz ama bulamıyoruz. Hiçbir imkanımız da yok. İsmini değiştirmiş dediler. Hiçbir ipucu bulamadık. Cemileydi Medine dediler. Ben askere gittiğimde gitti. Ailesi yoktu annesi de bizimle diyaloga geçmedi. Ben nikah yapım yeter. Bundan kurtulmak istiyorum. Devletin bir an önce bulup beni boşamasını istiyorum” dedi.

“Yuvamı kurup nikah yapmak istiyorum”

15 yıl önce Elif Tik ile dini nikahı kıyarak evlendiklerini söyleyen ve resmi nikahları olmadığı için zorlandıklarını kaydeden Arabacı, “Ben 15 seneden beri evliyim. Bundan kurtulup bir nikah yapmak istiyorum. Çocuğumuz yok. Evimiz var tek. Yuvamı kurup nikah yapmak istiyorum. Bir yere gitsem otelde kalamıyorum çok sıkıntı benim için” ifadelerini kullandı.

“Devletten yardım bekliyorum”

Ertan Arabacı ile evlendikten sonra göğüs kanserine yakalanan Elif Tik ise, “Bu sorun beni mahvetti. Mağdurum. Nikah olsa daha güzel olur. Bunun bulunmasını boşanmasını istiyorum. Devletten yardım bekliyorum. Devletin bunu yapması lazım. İnşallah bulurlar. 60 yaşındayım bundan sonra evlenip gitmek istiyorum. Ben kanser hastasıyım kafamı böyle şeylere yoruyorum. Kadın ortada yok. Kayıp. Bulamıyorlar” şeklinde konuştu.  

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