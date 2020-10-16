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Sağanak Bekleniyor!

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Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihli hava tahmin raporuna göre önümüzdeki Salı ve Çarşamba, sağanak bekleniyor. Sıcaklık 28-31 derece dolaylarında olacak.
Sağanak Bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihli hava tahmin raporuna göre önümüzdeki Salı ve Çarşamba, sağanak bekleniyor. Sıcaklık 28-31 derece dolaylarında olacak.

Raporun kapsadığı dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri ılık ve nispeten nemli, diğer günlerde ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre hava yarın parçalı bulutlu zamanla az bulutlu; Pazar ve Pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Salı parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; haftaya Cuma ise az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı 28-31 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

 

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