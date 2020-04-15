İskele'deki 2 Corona Virüs vakasının aile fertlerine yapıalcak olan testlerden sonra Sağlık Bakanlığı'nın İskele'de hızlı bir tarama yapması bekleniyor.

Bununla birlikte Gazimağusa Devlet Hastanesi personelinin vakalardan sonra çok endişeli oldukları haber merkezimize geklen bilgiler arasında. Gazimausa Devlet Hastanesi'nde ilk kez görülen virüs nedeni ile hastane personeline de testler yapılması bekleniyor.

İskele'deki vakaların aile fertlerine de test yapılıyor!

İskele merkezde bugün ortaya çıkan 2 Corona vakası sonrasında hastalar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılırken ailenin temaslı aile fertlerine de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesin'de PCR testlerinin yapılacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli canlı yayında açıkladı... İskele İlçesinden 2 kişi coronovirüs pozitif çıktığı.

Bu akşam Mağusa Hastanesine gelen Prostat ameliyatı olacak karı kocaya yapılan rutin testlerde coronavirüs pozitif çıktı.

Yaşları 82-78 olan karı kocanın ikisi de pozitif çıktı.

Hiç bir belirti göstermeyen kişilerin görüştükleri insanlar araştırılıyor.

Sağlık Bakanı ALi Pilli, katıldığı bir programında bu akşam saatlerinde 2 yeni pozitif vaka daha tespit edildiğini açıkladı

Pilli, Gazimağusa Hastanesi’nde yapılan testler sonucu İskele’den bir çifte yapılan testlerin pozitif çıktığını ifade etti.

Herhangi bir belirtisi olmayan 82 ve 78 yaşındaki çiftin hastaneye başka nedenle başvurduğunu kaydeden Pilli, testlerin pozitif sonucunun ardından Lefkoşa’ya sevk edilmekte olduklarını sözlerine ekledi.

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