Sahte Belgelerle Para Temin Etme Suçlamasıyla Tutuklama

Gönyeli'de Sahte Belgelerle Para Temin Etme Olayı: Z.S.A Tutuklandı

2023-2024 yılları arasında Gönyeli'de gerçekleşen olayda, Z.S.A. (E-33) adlı şahsın, tanıdığı bir kişiye, yurt dışında ikamet eden akrabalarının KKTC'ye gelmeleri için ön izin çıkaracağı yönünde beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak, Z.S.A, sahte olarak düzenlediği ön izin başvurularını WhatsApp uygulaması aracılığıyla göndererek, söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 10.000 Euro para temin ettiği tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, Z.S.A. tespit edilerek tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.

Bu olay, sahte belge düzenleme ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalarla ilgili detaylı bir soruşturmayı beraberinde getirmektedir. Güvenlik birimleri, benzeri olayların önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına titizlikle çalışmalarını sürdürmektedirler.