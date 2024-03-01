  • BIST 9124.86
  • Altın 2072.049
  • Dolar 31.3371
  • Euro 33.9374
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Sahte Belgelerle Para Temin Etme Suçlamasıyla Tutuklama

» »
Gönyeli'de, sahte ön izin belgeleri düzenleyerek 10.000 Euro para temin ettiği iddia edilen Z.S.A., suçlamalarla tutuklandı. Olayın detayları soruşturma altında.
Sahte Belgelerle Para Temin Etme Suçlamasıyla Tutuklama

Gönyeli'de Sahte Belgelerle Para Temin Etme Olayı: Z.S.A Tutuklandı

2023-2024 yılları arasında Gönyeli'de gerçekleşen olayda, Z.S.A. (E-33) adlı şahsın, tanıdığı bir kişiye, yurt dışında ikamet eden akrabalarının KKTC'ye gelmeleri için ön izin çıkaracağı yönünde beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Ancak, Z.S.A, sahte olarak düzenlediği ön izin başvurularını WhatsApp uygulaması aracılığıyla göndererek, söz konusu şahıstan sahtekarlıkla 10.000 Euro para temin ettiği tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, Z.S.A. tespit edilerek tutuklandı ve soruşturma devam etmektedir.

Bu olay, sahte belge düzenleme ve dolandırıcılık gibi ciddi suçlamalarla ilgili detaylı bir soruşturmayı beraberinde getirmektedir. Güvenlik birimleri, benzeri olayların önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak adına titizlikle çalışmalarını sürdürmektedirler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da 15 yaşında kayıp kız çocuğu25 Şubat 2024 Pazar 13:39
  • Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak25 Şubat 2024 Pazar 09:23
  • Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde ses ve ADSL hizmetlerinde kesinti olacak24 Şubat 2024 Cumartesi 09:10
  • Zahra'da kavga çıkaran 20 kişi mahkemeye çıkarılıyor24 Şubat 2024 Cumartesi 09:06
  • Girdikleri binada ne buldularsa çaldılar...23 Şubat 2024 Cuma 15:54
  • LTB duyurdu: O cadde hafta sonu trafiğe kapalı olacak!23 Şubat 2024 Cuma 15:20
  • Lefkoşa'da hırsızlık! Biri 16 yaşında toplam 3 kişi tutuklandı!21 Şubat 2024 Çarşamba 13:58
  • Harmancı, İspanya Büyükelçisi Gabriel Ferran Carrion’u kabul etti21 Şubat 2024 Çarşamba 09:12
  • Polis Operasyonunda Kanunsuz Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi19 Şubat 2024 Pazartesi 13:32
  • Gönyeli'de kadına şiddet... Sevgilisini ve onun arkadaşını darp etti...16 Şubat 2024 Cuma 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti