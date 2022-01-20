Sahte Dolarla Yakalanan Adamın Evinde de Uyuşturucu Bulundu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
T.O.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Polis Basın Subaylığı açıkladı:
T.O.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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