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Sahte Dolarla Yakalanan Adamın Evinde de Uyuşturucu Bulundu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sahte Dolarla Yakalanan Adamın Evinde de Uyuşturucu Bulundu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

T.O.A.(E-24)’nın kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada da yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

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