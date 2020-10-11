  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

»
Son bir haftada 17 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İzmir'de, sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde geçen gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer'in de  (67) yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. 

Sahte alkol zehirlenmesinden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 Kırıkkale'de de bu hafta sahte içkiden 7 kişi yaşamını yitirmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası10 Ekim 2020 Cumartesi 16:40
  • Yeni anket! Cumhur ittifakı çöküşte... %43'ün altına düştü...10 Ekim 2020 Cumartesi 16:24
  • Alaattin Çakıcı'dan hapis cezasına ilişkin basın açıklaması10 Ekim 2020 Cumartesi 16:15
  • Ali Babacan: "İktidar partisi ve küçük ortağı tek tip insan istiyor, artık yeter!"10 Ekim 2020 Cumartesi 16:10
  • Kıbrıs'ta otel alacağı iddia edilmişti.Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis!10 Ekim 2020 Cumartesi 14:37
  • Sahte içki faciasında can kaybı 6'ya yükseldi10 Ekim 2020 Cumartesi 14:15
  • Hatay'da yangın yeniden yerleşim birimlerine sıçradı10 Ekim 2020 Cumartesi 14:13
  • Polis 'korona parti'sini bastı: 239 bin TL ceza kesildi10 Ekim 2020 Cumartesi 12:50
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki ateşkes kararını görüştü10 Ekim 2020 Cumartesi 11:57
  • Ankara'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist hayatını kaybetti10 Ekim 2020 Cumartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti