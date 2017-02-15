Sahte Makyaj Malzemelerini Gerçeklerinden Ayırmanın 7 Yolu

Bu maddelere dikkat edin ki sağlığınız elden gitmesin!Taklitler aslını yaşatır. Ve pek tabii kredi kartı limitinizin de ömrünü uzatır...

Peki ya sizin ömrünüz? Sizin sağlığınız?

Hepimiz açıkça biliyoruz ki, birçok markanın olduğu gibi tanınmış makyaj ürünleri markalarının da sahteleri piyasada kol geziyor. Ve bu sahte ürünlerin cildinizden gözlerinize kadar birçok organınızı tehlikeye attığı, hattâ kanser riski doğurduğu da bir gerçek! ''Sahte makyaj ürünleri satın almayın'' demiyoruz, bilerek almadığınızdan eminiz. Peki ya bilmeyerek aldıklarınız, süslü reyonlarda çaktırmadan karşınıza çıkanlar?

İşte onları elemenin yollarını öğrenmiş bulunmaktayız :)

Yalnızca yetkili bayilerden alışveriş yapın.

Çünkü ne yazık ki sahte ürünler büyük alışveriş merkezlerine kadar girebiliyorlar... Alışveriş etmeyi planladığınız dükkana gitmeden evvel markanın websitesini ziyaret edebilir, o dükkanın 'yetkili bayi' olduğundan emin olabilirsiniz.

Ve haberiniz olsun, hayır; mağazalardaki o süslü standlar yalnızca müşterinin gözünü boyamak için orada değiller. O standlar çoğu zaman 'yetkili' anlamına geliyor.

Paketlemeye dikkat edin.

Sahtecilerin paketleme noktasında da fazlasıyla uzmanlaşmış oldukları bir gerçek. Yine de sahte ürünü gerçeğinden ayırt etmenin bir yolu var:

Almak üzere olduğunuz ürünü cep telefonunuzdan kontrol edebilir, paket dizaynının nasıl olduğunu tekrar gözlerinizle görüp elinizdeki paketle karşılaştırabilirsiniz. Sahte ürünleri genelde paket rengindeki küçük değişiklikler veya tasarımdaki küçük farklılıklar ele verir. Bir öneri daha; paketi elinize alın. Normalde olması gerektiğinden çok daha hafif geliyorsa, muhtemelen sahtedir :)

Barkodu, seri numarasını, üretim bilgilerini mutlaka kontrol edin.

Fazlasıyla kolay bir yöntem: Rujun altında seri numarası yoksa sahtedir :)

Ayrıca barkodun ilk 2 ya da 3 hanesi ürünün üretilmiş olduğu ülkeyi temsil eder. Aynı ülkede üretildiği öne sürülen diğer ürünlere de bir göz atın; barkodlar birbirini tutmuyorsa kesinlikle sahte makyaj malzemesiyle karşı karşıyasınız.

Ayrıca gerçek ürünlerin kutularında üretim bilgileri ve ürünün içindeki kimyasallar aşırı derecede ayrıntılı biçimde belirtilir. Bu bilgiler gözünüze biraz az geldiyse sıkıntı var demektir... - - - - - -

Üründeki renk tonlarını kontrol edin.

Bazı sahte ürünler paketinden kabına kadar harika taklit edilmiştir, ayırmak neredeyse imkansız gibi olabilir... Böyle bir durumda ürünün sahip olması gereken renk tonlarını markanın websitesinden kontrol edebilirsiniz.

Eğer renk tonları websitesinde görünen orijinal tonlarla eşleşmiyorsa elinizde sahte bir makyaj ürünü tutuyorsunuz demektir.

Kokuya ve kıvama dikkat edin.

Kremsi kozmetik ürünlerinin kıvamları akıcıdır, herhangi bir ayrışma veya kıvam farklılığı varsa sahte ürünle karşı kaşıyasınız... Aynı şekilde sahte rujlarda da aynı kıvam kusurları bulunur.

Koku konusunda ise maskaralara değinmek durumundayız: Orijinal maskaralar hafifçe güzel kokarlar. Eğer elinizdeki maskara fazla fazla parfümlüyse, daha da kötüsü berbat kokuyorsa... O maskarayı gözünüze sakın yaklaştırmayın!

Fırça ve sünger kısımlarını mutlaka kontrol edin.

Her şey harikaysa, artık bu noktaya kadar geldiyseniz ve halâ elinizdeki ürünün sahte olup olmadığından emin değilseniz...

Fırçaların ve süngerlerin uzunluğu, şekli, rengi ve yapıldığı maddenin kalitesi olması gerektiğinden farklıysa emin olabilirsiniz: Sahte.

Denemekten çekinmeyin!

Çünkü deneme ürünleri bunun için var!

Örneğin orijinal maskaralar katiyen ufalanmazlar. Orijinal rujlar dudağınızda eşit olarak dağılırlar. Göz farları ve kapatıcılar kesinlikle lekelenmezler...