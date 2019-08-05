Salda Gölü için mahkemeden ara karar çıktı

Burdur'daki Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yeşilova sakinleri tarafından açılan davada, Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi. Mahkeme 5 gün içinde temin edilmek suretiyle, proje ve ihale ile ilgili tüm belgeleri talep etti.
Burdur'daki Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yeşilova sakinleri tarafından açılan davada Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi.
Mahkeme 5 gün içinde temin edilmek suretiyle, proje ve ihale ile ilgili tüm belgeleri talep etti.
Buna göre, 5 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den ihale kararının onaylandığına dair tüm belgelerin mahkemeye sunulması gerekiyor.
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