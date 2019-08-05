Salda Gölü için mahkemeden ara karar çıktı

Burdur'daki Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yeşilova sakinleri tarafından açılan davada, ​Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi.

Burdur'daki Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yeşilova sakinleri tarafından açılan davada, ​Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi. Mahkeme 5 gün içinde temin edilmek suretiyle, proje ve ihale ile ilgili tüm belgeleri talep etti.

Burdur'daki Salda Gölü'ne Millet Bahçesi projesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Yeşilova sakinleri tarafından açılan davada ​Isparta İdare Mahkemesi ara karar verdi.

Mahkeme 5 gün içinde temin edilmek suretiyle, proje ve ihale ile ilgili tüm belgeleri talep etti.

Buna göre, 5 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den ihale kararının onaylandığına dair tüm belgelerin mahkemeye sunulması gerekiyor.