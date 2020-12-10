  • BIST 1.357
  • Altın 464,019
  • Dolar 7,8686
  • Euro 9,5138
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 20 yeni vaka!

Samsung Galaxy S21'in Parmak İzi Tarayıcısıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

»
Samsung, önümüzdeki yılın ilk aylarında Galaxy S21 serisini tanıtmayı planlıyor. Yeni Galaxy S serisini görmemize pek de fazla kalmamışken telefonlarla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Samsung Galaxy S21'in Parmak İzi Tarayıcısıyla İlgili Detaylar Ortaya Çıktı

Güney Kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung, özellikle Galaxy S serisi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla her sene piyasanın en güçlü markalarından biri olmaya devam ediyor. Şirket, önümüzdeki senenin ilk aylarında yeni akıllı telefon serisi Galaxy S21 modellerini tanıtmak için hazırlıklarını yapıyor.

Hemen her akıllı telefon modelinde olduğu gibi henüz tanıtılmamış olmasına rağmen Samsung Galaxy S21 modelleriyle ilgili bazı bilgiler de ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımla ilgili fotoğrafları, daha sonra ise Samsung tarafından oluşturulduğu düşünülen tanıtım videoları ortaya çıkan Galaxy S21 modeliyle alakalı başka bir detay daha ortaya çıktı.

Daha büyük ve daha hızlı bir parmak izi okuyucu:

Ortaya çıkan yeni raporlara göre Samsung, Galaxy S21 modelleriyle birlikte yeni parmak izi tarayıcısını da tanıtmayı planlıyor. Ice Universe'in raporlarına göre Samsung Galaxy S10 serisiyle tanıtılan ve Galaxy S20 modellerinde de kullanılan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıları Galaxy S21'de de kullanılacak ancak bu seferki parmak izi tarayıcısı iki modeldekinden de daha büyük ve daha hızlı olacak.

Raporlar, OLED panelin altında bulunacak olan parmak izi tarayıcısının kare şeklinde olacağını ve 64 milimetre kare boyutunda olacağını belirtiyor. Bundan önceki iki amiral gemisi modelinde ise 4x9 mm (36 milimetre kare) sensörler kullanılmıştı. Bu da yeni modelde kullanılacak olan parmak izi tarayıcının yaklaşık yüzde 77 oranında büyüyeceği anlamına geliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Xiaomi Mi 11 Concept Render, Üçlü Arka Kameraları, Kavisli Ekranı Gösteriyor08 Aralık 2020 Salı 13:50
  • Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek08 Aralık 2020 Salı 12:42
  • Spotify'a Kullanıcıların Yıllardır Beklediği Bir Özellik Sonunda Ekleniyor08 Aralık 2020 Salı 11:21
  • Xiaomi hızlı şarj olayını Mi 11 ile abartacak!08 Aralık 2020 Salı 11:17
  • Spotify Müzik Şirketlerini Kurtardı, Peki Kendini Kurtarabilecek Mi?07 Aralık 2020 Pazartesi 15:10
  • Kullanıcıların İos 14.2 Güncellemesi İle Yaşadığı Sorun!07 Aralık 2020 Pazartesi 14:30
  • Samsung Galaxy F62 Geekbench'te Ortaya Çıktı!07 Aralık 2020 Pazartesi 14:10
  • WhatsApp'tan 'Güncelleme' Kararı07 Aralık 2020 Pazartesi 10:32
  • Mercedes'in elektrikli SUV modeli EQC Türkiye’de satışa çıktı05 Aralık 2020 Cumartesi 15:10
  • Süper yatırım süper teşvik05 Aralık 2020 Cumartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti