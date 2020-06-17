Sanatçı Kanat Bukezhanov, üç eserini sanatseverlerın beğenisıne sundu

Sanatçı Kanat Bukezhanov’un, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı üç eserini sanatseverlerin beğenisine sunduğu bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Kanat Bukezhanov, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için “Çiçek ve Saksı” , “Ay'a Bak” ve “Ebeveynler Günü” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, dünya genelinde Kovid-19 virüsünün yayılması ile birlikte sanatçıların da mücadeleye sanatları ile moral ve destek vermeyi sürdüreceklerini açıkladı.