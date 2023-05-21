  • BIST 4.501,73
  • Altın 1259.208
  • Dolar 19.8062
  • Euro 21.3798
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Sandık çıkış anketlerine göre, Yunanistan’da Miçotakis’in partisi önde

» »
Yunanistan'da bugün düzenlenen genel seçimlerde sandık çıkış anketleri sonucuna göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi önde gidiyor.
Sandık çıkış anketlerine göre, Yunanistan’da Miçotakis’in partisi önde

Yunanistan’daki araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını oy verme işleminin saat 19.00’da tamamlanmasıyla açıkladı.

Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 36-40 oy oranıyla birinci parti gözükürken, ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 25-29 ile 2’nci sırayı aldı.

Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 9,5-12,5, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6-8, Yunan Çözümü Partisi yüzde 3,5-5,5, Mera25 Partisi yüzde 2,5-4,5, Özgürlük Seyri Partisi ise yüzde 2,2-4,2 oranında oy aldı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anlaştılar: Alman vatandaşı olmak artık daha kolay19 Mayıs 2023 Cuma 16:13
  • G7 ülkelerinin liderleri Hiroşima’da bir araya geldi19 Mayıs 2023 Cuma 15:39
  • İtalya’daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor19 Mayıs 2023 Cuma 13:32
  • AB, Rus elmaslarına yaptırıma hazırlanıyor19 Mayıs 2023 Cuma 12:43
  • Almanya’da Türk anne ve iki kızı ölü bulundu18 Mayıs 2023 Perşembe 18:58
  • Yunanistan pazar günü sandığa gidiyor, değişim vaadi öne çıkıyor18 Mayıs 2023 Perşembe 17:20
  • Almanya’da grev havayollarını kilitlemişti: Anlaşma sağlandı18 Mayıs 2023 Perşembe 11:35
  • Almanya’ya nitelikli göç netleşiyor: Üniversite mezununa hemen vize18 Mayıs 2023 Perşembe 10:13
  • İtalya’da sel felaketi can aldı17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:59
  • Almanya’da Sabah Avrupa gazetesinin ofisine baskın17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti