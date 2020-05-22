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Saraç, KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

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Saraç, KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.
Saraç, KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ÖSYM Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerin rektörleri ve YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile video konferans yoluyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Saraç, “Başta KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu olmak üzere, YÖDAK Başkanımız ve rektörler ile hep birlikte uyumlu bir şekilde KKTC yükseköğretimini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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