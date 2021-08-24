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Sarıçizmeli, imar planı istiyoruz

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Sarıçizmeli, ülkenin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın kendi bölgelerinde de yayılmaması için imar planı istediklerini vurguladı.
Sarıçizmeli, imar planı istiyoruz

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, ülkenin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın kendi bölgelerinde de yayılmaması için imar planı istediklerini vurguladı.

Sarıçizmeli, 2018’den beri bu yönde sürdürdükleri çalışmalarda sona gelindiğini ancak hükümetin UBP kanadı tarafından yavaşlatılmak istendiğini kaydederek buna karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli, yaptığı açıklamada, bölgede sürdürülebilir bir gelişme, yaşanabilir çevre, turizm ve tarımsal gelişim ve kendi kendine yeter bir ekonomi yaratmak, on yıllardır var olan emirnamelerden de kurtulmak için Mehmetçik İmar Planı hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydetti.

“Planlı yaşam bizim olmazsa olmazımızdır. Ülkemizdeki kangrenleşen yapısal sözde gelişimlerin bölgemize da yansımasını engellemek hem belediye başkanı olarak benim hem de halkımızın en doğal hakkı ve arzusudur” diyen Sarıçizmeli, planın yürürlüğe girme aşamasında karşılaştıkları engellere seyirci kalmayacaklarını belirtti ve destek çağrısı yaptı.

Cemil Sarıçizmeli, yatırıma karşı olmadığını vurgulayarak yapılacak çok katlı yatırımlara karşı olmadığını, yatırımcı veya müteahhitlerin de suçlu olmadığını ifade etti. Sarıçizmeli, yatırımların düzenli olmasını ve kimsenin yaşam alanını ve kalitesini düşürmemek için imar planının önemi üzerinde durduklarını anlattı.

Sarıçizmeli, “Ülkemizin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın bizim bölgemize de yayılmaması için çalışıyorum” dedi.

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