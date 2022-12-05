Scholz: Yeni bir Soğuk Savaş’tan kaçınmalıyız

Çin’e yaptığı ziyaret nedeniyle eleştirilere hedef olan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dünyanın kutuplaşmasına ve bloklara ayrılmasına karşı olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Foreign Affairs dergisinde yayınlanan makalesinde dünyada yeni bir Soğuk Savaş'a karşı çıktı.

Dünyanın kutuplaşmasına ve bloklara ayrılmasına karşı olduğunu belirten Scholz, bugün yayınlanan yazıda dünyada yeni ortaklıklar oluşturulması için gereken her türlü çabanın harcanması gerektiğini kaydetti. Batı'nın demokratik değerleri sonuna kadar savunmasını isteyen Alman lider, “Ama bunu yaparken dünyayı yeniden bloklara bölme hevesinden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı'nın geçen ay Çin'e yaptığı ziyaret eleştirilere yol açmış, bazı kesimler Scholz'u Batı değerlerinden uzaklaşarak ekonomik çıkarlar için Çin'e yaklaşmakla suçlamıştı.