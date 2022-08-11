Şekeri düşürmenize yardımcı olan bitki çayları

Kan şekeri seviyelerinin düşürülmesi konusunda bitki çayları oldukça etkilidir ve tamamen doğal içerikleriyle herhangi bir yan etkiye neden olmazlar. İşte kan şekerini düşüren 6 bitki çayı.

Diyabeti sihirli bir şekilde ortadan kaldıran doğal bir çare yoktur, ancak kan şekeri seviyesini azaltabilen çaylar ve bazı yiyecek türleri vardır. Kan şekeri seviyelerinizi düşürebilmek için faydalanabileceğiniz birçok farklı bitki çayı vardır ve evde kolayca hazırlanabilir.

Doğa bitki çayları genel olarak diyabet tedavisinde belirleyici faktörler olan iltihabı azaltmaya ve insülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olur. Diyabet tedavisinin ötesinde, vitamin ve mineral yüklü doğal bitki çayları genel sağlığı da iyileştirir.

Bitkisel çaylar, hücre hasarıyla savaşan kimyasal bileşikler içerir, bu diyabetle mücadeleye katkı sağlar, hücreler glikoz alımını başarıyla gerçekleştirir ve kan şekeri seviyeleri düşer.

Kan şekeri seviyenizi düşürmeye yardımcı olacak bazı bitki çaylarını içebilirsiniz. İşte kan şekerini düşürmek için en iyi doğal bitki çayları.

Yeşil çay

Yeşil çay, dünya üzerinde en sağlıklı ve en tanınmış içeceklerden biridir. Yeşil çay çok çeşitli özelliklere sahiptir. Tıbbi faydaları arasında antioksidan özellikleri, kemikleri güçlendirme yeteneği ve kalp ve damar sistemine sağladığı özel koruma sayılabilir.

Araştırmalar, günlük yeşil çay tüketiminin yüksek kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle diyabet veya hiperglisemiden şikayetçi kişiler için önerilir.

Bu içeceği hazırlamak için bir bardak sıcak suya yaklaşık 2 yemek kaşığı yeşil çay ekleyin ve 15 dakika bekletin.

Okaliptüs çayı

Genel olarak soğuk algınlığını tedavi etmek için tavsiye edilen doğal okaliptüs çayları, aynı zamanda kan şekerini düşürmeye yardımcı olan özelliklere de sahiptir.

Bu çayı hazırlamak için iki okaliptüs yaprağı alın, iyice yıkayın ve bir bardak su ile birlikte bir çaydanlığa koyun. Kaynayınca 10 dakika bekleyip suyunu süzün ve için.

Tarçın çayı

Tarçın, sağlığa birçok faydası ile en iyi bilinen bitkilerden biridir. Tarçın oldukça güçlü bir doğal iltihap önleyici ve antibiyotiktir ve aynı zamanda tüketimi kolesterol ve şeker seviyelerinin kontrolüne de yardımcı olur.

Bu çayı tarçın tozu ve çubuk tarçınla yapabilirsiniz. Çubuk tarçın ile yapmak için, çubuk tarçını bir bardak suda 10 dakika kaynatın. Tarçın tozu ile yapıyorsanız, her bardak su için 1 çay kaşığı ekleyin.

Papatya çayı

Papatya, sakinleştirici etkileriyle en iyi bilinen şifalı bitkilerden biridir. Ancak, sağlık yararları burada bitmiyor. Bu bitki ayrıca insülin üretimini artırmaya yardımcı olur, böylece kandaki glikoz seviyesini düzenler. Bu nedenle şeker hastalığı olan kişiler için tüketimi önerilir.

Sadece birkaç dal papatyayı bir bardak suda kaynatın. Daha sonra 15 dakika bekletin ve süzün.

Çemen otu tohumu çayı

Daha az bilinen çemen otu tohumu, birçok tarifte kullanılabilir. Ek olarak, kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu için tip 2 diyabet hastaları için de tüketilmesi önerilir.

Bu çay, her bir bardak su için yaklaşık 15 gram çemen otu tohumu ile hazırlanır. Çemen otunu suya ekledikten sonra, içmeden önce birkaç dakika bekletin.

Ginseng çayı

Ginseng, panaxane adı verilen bir madde içerir ve bu madde şeker seviyelerini düşürmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok çalışma, bu maddenin kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan insülin salgısını artırmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Bu şifalı bitkinin faydalarından yararlanmak istiyorsanız, sadece ginseng ve suya ihtiyacınız var. Her bir bardak kaynar su için yaklaşık 5 gram ginseng kullanın. Ardından 10 dakika bekletin ve için. Bu çayı bal ile tatlandırabilirsiniz.

Bu doğal şeker düşürücü çaylardan herhangi birini almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir çünkü tedavinizle uyumlu olmayabilir ve sağlığınıza zarar verebilir. Daima bir uzmanın tavsiyesine uyun. Sağlıklı olmak için diyet ve sporun şart olduğunu unutmayın.