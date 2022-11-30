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Şenkul: Altmış günde Girne ışıl ışıl olacak!

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Şenkul: Altmış günde Girne ışıl ışıl olacak!
Şenkul: Altmış günde Girne ışıl ışıl olacak!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kentin sorunları çığ gibi büyürken mevcut belediye başkanının sorunları çözmek yerine kentin sorunlarını başka makamlara yükleyerek “topu taça atmakla’’ uğraştığını ifade etti.

 

ŞENKUL: KIB-TEK’LE İŞBİRLİĞİ YAPIP SORUNU ÇÖZECEĞİZ

Artan kontrolsüz nüfusla birlikte şehrin ciddi güvenlik sorunları yaşadığını belirten Şenkul, halkın karanlık sokaklara mahkum edildiğini söyledi. Şenkul, şimdiki belediye yönetiminin sorumluluk almak yerine bu ciddi sorunu görmezden geldiğine dikkat çekerek çok basit çözümlerle diğer bazı beldelerde olduğu gibi KIB-TEK ile işbirliğinde bu sorunu çözeceğini vurguladı. Göreve geldikten sonra 60 günde Girne’yi ışıl ışıl yapacaklarının sözünü veren Şenkul, “Girne’de karanlık tek bir sokak kalmayacak. Biz hizmet için göreve geliyoruz. Sorunları çözmek için bahanelerin arkasına sığınmayacağız” dedi.

 

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