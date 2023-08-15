Şenkul: Ceza ödemek isteyen herkes kaçak yapı konusunda şansını denemeye devam etsin

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şehir içinde artmakta olan kaçak inşaatlar hakkında sitemlerini bir kez daha yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Şenkul konu ile ilgili; “Kaçak inşaata müsaade etmeyeceğiz diyoruz ama birileri bizi sınamaya devam ediyor” dedi.

Vatandaşlardan sonra ülkede yabancı olarak ev sahibi olanlarında kaçak işlere başladığını belirten Şenkul bunun nedeninin merkezi idarede devlet ciddiyetinden eser olmadığı olduğunu ifade etti.

Şenkul açıklamalarında; “Artık sadece mühür de yok. Belediyemize 1 asgari ücret ceza ödemek isteyen herkes kaçak yapı konusunda şansını denemeye devam etsin” dedi.