Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul duyurdu.. Girne'de bir kavşak daha yenilendi..

İşte açıklama;

İyi pazarlar Girne.



Dün gece Belpaz şirketimizin ekipleri projede sorumlu oldukları işleri saat 05.00 itibarı ile bitirdi ve bu sabaha farklı bir Ahmet Mithat Berberoğlu meydanı ile uyandık.



Kavşak düzenlemelerini büyük oranda bitirdik ve muhtemelen yarın sabah sürücülerimiz son kez geçici olarak koyduğumuz çemberi kullanacak.



Öğlenden sonra ise trafiğin hafiflediği anlarda trafik ışıklarını devreye almayı planlıyoruz.



Bugün ve yarın bu kavşağı kullanacak olanların değişiklikler sebebi ile daha dikkatli davranması trafik güvenliği açısından önemlidir.



Ülkemizde normalde aylarca sürmesine alıştığımız işleri çok kısa sürede hayata geçirmek için büyük bir özveri ile çalışan tüm personelime ve taşeronlarımıza minnettarım.