Şenkul: Özel okullar büyümeye devam ederse trafikteki yatırımlar anlamsız bir hal alacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şehrin doğusundaki özel okulların aynı hızda büyümeye devam etmesi durumunda trafiği iyileştirmeye yönelik tüm yatırımlar anlamsız bir hal alacağını kaydetti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden özel okul servislerinin yarattığı trafik yoğunluğuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, trafikte iyileştirmeler yapmak için çok ciddi miktarlarda yatırım yapıldığını belirterek, “Fakat özellikle şehrin doğusundaki özel okullar bu hızla büyümeye devam ederse yaptığımız tüm yatırımlar anlamsız bir hal alacak” dedi.

Gelecek hafta doğu bölgesindeki 3 özel okulu toplantıya çağıracaklarına dikkat çeken Şenkul, “Gelecek yıldan itibaren okul servisleri ile gelen öğrenci miktarını artırmayan okullara yeni öğrenci alınması halinde işletme izni veremeyeceğimizi ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

Şenkul, gelecek yılı şimdiden planladıklarını söyleyerek, “Kentteki tüm kurumlar da bu planlamaya katkı koymalı aksi takdirde bir süre sonra bu günleri bile mum ile ararız” diye konuştu.