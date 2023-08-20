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Şenkul: Söktüğüm tabelayı yenileyip nüfus yerine kalabalık yazasım var

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Girne’nin resmî nüfusunun 33 bin, hizmet verdiğimiz nüfus yaz aylarında 150 kış aylarında 130 bin olduğunu belirtti
Şenkul: Söktüğüm tabelayı yenileyip nüfus yerine kalabalık yazasım var

Şenkul’un paylaşımı şu şekilde;

Hastahane, Vergi Dairesi, Tapu, Kaymakamlık, Sigortalara ait park yerleri ve ortak alanlar temizlendi, ağaçlar budandı, banklar boyandı.

Hafta içi tüm işlere yetişemediğimiz için çalışanlarımız pazar günü dahil ek mesai yaparak kentimizi temiz tutmaya çalışıyoruz.

Resmî nüfus 33 bin, hizmet verdiğimiz nüfus yaz aylarında 150 kış aylarında 130 bin.

Tek istediğimiz gerçek nüfusumuz üzerinden katkı ve kadro almak.
İyi pazarlar Girne.

Söktüğüm tabelayı yenileyip nüfus yerine kalabalık yazasım var.

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