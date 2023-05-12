Şenkul, yapımı devam eden yol çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi

Şenkul’un kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım şöyle:

“Fotoğrafta görüldüğü üzere Boğazyolu caddesinde asfalt serimi tamamlandı.

Begonville evleri olarak bilinen yolun doğu bölümünde asfalt kemirme ve yama işleri ile birlikte Zafer caddesi bağlantı noktasında kavşak genişletme çalışmaları yapılmaktadır.

Buna ek olarak yolun batısında Eminağa Garden olarak bilinen bölgede yol genişletme ve yama çalışmaları yürütülmektedir.

Gelecek hafta yol çizimi, oto korkuluk ve aydınlatma işlerini tamamlayarak 22 Mayısta yeni yolumuzu eksiksiz bir şekilde trafiğe açmayı düşünüyoruz.

Ardından yolun 2.ci etabı olan Ciklos-Girne Lefkoşa Bağlantı hattını başlatacağız.

Seçimden önce söz verdiğimiz gibi:

Kağıt üstünde bizim sorumluluğumuzda olmayan ama Girnelinin sorunu olan her konu bizim SORUMLULUK alanımızdır.

Niye yapamadığımızı değil,

Nasıl yapacağımızı anlatmaya devam çünkü:

Biz Birlikte Girneyiz”