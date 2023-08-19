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Şenkul'dan Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’nda meydana gelen arıza ile ilgili açıklama

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Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’nda arıza meydana geldi
Şenkul'dan Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’nda meydana gelen arıza ile ilgili açıklama

Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’nda bulunan motorlarda arıza meydana geldi. Meydana gelen arızanın ada genelinde yaşanılan düzensiz elektrik kesintileri nedeni ile ortaya çıktığı düşünülüyor. Arızanın giderilmesi adına Girne Belediye ekipleri 24 saati aşkın süredir çalışmalarına devam ediyor. Sorunun bir an önce giderilebilmesi adına farklı bir istasyondan alınacak bir pompanın, Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’na götürülerek, buraya monte edileceği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak konuyla ilgili halkı bilgilendirdi.

“YILLARCA İHMAL EDİLEN ALT YAPI YATIRIMLARININ BEDELİNİ ÖDÜYORUZ”

Karakız Kanalizasyon Pompa İstasyonu’nda elektrik kesintilerine bağlı olarak meydana geldiğini düşünülen arıza sebebi ile yedek motorlardan birinin daha arıza yaptığını belirten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi ekiplerinin 24 saatten uzun süredir sorunu gidermek için çalıştıklarını açıkladı.

Gelinen noktada, istasyondaki yoğunluğun arttığı saatlerde mevcut pompanın yetersiz kalma ihtimali olduğunu kaydeden Şenkul, bunun denize atık su deşarjı anlamına geldiğini belirtti.

Sadece olumlu bilgileri değil bu tip olumsuz gelişmelerin de halk ile paylaşılması gerekliliğine işaret eden Şenkul, ekiplerin akşam saatlerinde başka bir istasyona ait pompayı Karakız İstasyonu’na monte etmeyi denemek için çalışma yapacağını sözlerine ekledi.

Bir sene içerisinde bu istasyonların tümünü yenileneceği bilgisini de açıklamasına ekleyen Şenkul, yaklaşık 18-20 milyon TL’lik yatırım gerektiren bu değişim için hali hazırda açık olan UNDP ihalesinin makul rakamlarda sonuçlanmasını beklediklerini vurguladı.

“Yaşanan bu olumsuzluktan ötürü çok üzgünüz.” şeklinde konuşan Şenkul, “yıllarca ihmal edilen alt-yapı yatırımlarının bedelini ödüyoruz ama bizim olumsuzlukların arkasına sığınma lüksümüz yok. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama yılmak, beklemek, ertelemek yok. Çözeceğiz…” dedi.

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