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Sennaroğlu, avukatları ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek

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Sennaroğlu, avukatları ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek
Sennaroğlu, avukatları ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve avukatları yaşanan son olayları detalarıyla birlikte anlatmak için bir basın toplantısı düzenliyor.

Basın toplantısı 22 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirilecek.

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