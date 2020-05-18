Sennaroğlu bu kez şiddet tehdidinden tutuklandı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu bu kez şoförü ile birlikte şiddet kullanma tehdidi suçlaması ile tutuklandı.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu bu kez şoförü ile birlikte şiddet kullanma tehdidi suçlaması ile tutuklandı.

Sennaroğlu'nun, aralarında kendisini eleştirdiği gerekçesi ile tartışma çıkan H.İ'i"kafanıza kurşun sıkacam" demek sureti ile tehdit ettiği öğrenildi.

Başkan Sennaroğlu'nun şoförünün ise H.İ' darp edip tehdit ettiği öğrenilirken, polise yapılan şikayet üzerine Başkan Sennaroğlu ve şoförünün tutuklandığı öğrenildi.

Başkan ve şoförünün yarın mahkeme huzuruna çıkıp çıkmayacakları ise netlik kazanmadı.