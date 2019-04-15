Serdar Denktaş: Bugün kendisine verilen kontrol görevini yerine getiren genç polisimizi kutlarım.

İşte o açıklama;

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş bir tarihte kendi arabasını kullanarak seyahat ederken polis kontrolüne takılır.

Genç polis memuru sigorta ve ehliyet sorar.

Denktaş aracın sigortasını verir ve "ehliyet yanımda yok evladım" der.

Polis memuru bunun yasalara aykırı olduğunu söyleyerek ceza yazar ve Denktaş'a uzatır...

Denktaş genç polis memuruna teşekkür ederek yoluna devam eder.

Ertesi gün şoförü ile polis merkezine ehliyetini gönderince polis müdürü Denktaş'ı arayarak özür diler ve ilgili polisi cezalandıracağını söyler.

Denktaş müdüre kızarak genç polisin görevini yaptığını ve ödüllendirilmesi gerektiğini söyler ve gerçekten genç polis ödüllendirilir.

Hikâye mi bu?

Uydurma mı?

O genç polisin adı Ali Zeybekoğlu...

Olay da gerçek...

Bugün kendisine verilen kontrol görevini yerine getiren genç polisimizi kutlarım.