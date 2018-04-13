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Serdarlı’da öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu

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Serdarlı’da öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu
Serdarlı’da öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu

Serdarlı’da bugün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 11:50 sıralarında Serdarlı, Salih Erbay’a ait ambar olarak kullanılan bahçe evi içerisinde köpekleri için kemik kaynattığı sırada ocak üzerinde unutulan kabın alev alması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu bir adet jeneratör ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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