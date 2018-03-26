“Sevdamız İskele’” isimli fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İskele Belediyesi sınırları içerisinde, İskele merkez ve köylerini anlatan en iyi kareyi yakalamak için bu yıl ilk kez düzenlenen “Sevdamız İskele” temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Yarışmada Mehmet Ali Karahasan “Böcek”, Tevfik Ulual “Siyah Beyaz” ve Mehmet Gökyiğit “Perfect Sunset” isimli fotoğraflarıyla 2 bin TL’lik çalışma ödülüne layık görüldüler.



İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9. Kültür Sanat Günleri kapsamında İskele Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni ve sergiye, İskele Belediye Başkanı, meclis üyeleri, müdür vekili, jüri üyeleri, fotoğraf sanatına gönül verenler ve bu sanata ilgi duyan vatandaşlar katıldı.



FOTOĞRAF YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



3 kişiye 2 bin TL’lik çalışma ödülünün verildiği gecede, sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar arasından seçilen 2 fotoğraf da ödül aldı.



14 fotoğrafçının toplam 64 fotoğrafla katıldığı yarışmanın jüri üyeliğini Mehmet Uluhan, Hakime Erol ve Ayşen Biçici Taşkın, gözlemciliği ise Ebru Kırmızı yaptı.

SERGİ BUGÜN VE YARIN

Yarışma neticesinde 59 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü. Bugün ve yarın İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gezilebilecek sergide, Hüseyin Çekirdek’in “Shadow”, Ayşe Gökyiğit’in de “Doku” isimli fotoğrafları sergilenenler arasındaki en iyi iki fotoğraf seçildi.



SADIKOĞLU: “BU SEVDA GERÇEK SEVDA”



İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ödül gecesinde yaptığı konuşmada kendilerine katkı koyan ve yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

“Sevdamız İskele” temalı yarışmanın amaca hizmet ettiğini de kaydeden Sadıkoğlu, fotoğraf yarışmasıyla bu sevdanın gerçek sevda olduğunu kanıtladıkları söyledi.